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Никишин — лучший перспективный игрок «Каролины» по версии сайта НХЛ

Никишин — лучший перспективный игрок «Каролины» по версии сайта НХЛ
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Журналист Том Гулитти в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги назвал топ-5 лучших перспективных игроков «Каролины Харрикейнз».

Российский защитник СКА Александр Никишин в этом списке занял первое место.

«После того как Никишин дважды стал лучшим по очкам среди защитников в Континентальной хоккейной лиге, «Харрикейнз» с нетерпением ждут, когда хоккеист присоединится к ним. Никишин находится на последнем году своего контракта со СКА, и «Каролина» ожидает, что он прибудет в состав команды после окончания сезона в КХЛ.

«Как только его контракт закончится, мы ожидаем, что он приедет, присоединится к нашему составу и сразу же усилит нас», — сказал генеральный менеджер Эрик Тулски.

Цифры Никишина в нападении бросаются в глаза, но «Харрикейнз» считают его всесторонне развитым защитником», — сказано в статье.

Кроме Никишина, в список попали Брэдли Надо (нападающий), Скотт Морроу (защитник), Джексон Блейк (нападающий), Феликс Унгер Сёрум (нападающий).

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