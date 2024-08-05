Евгений Кузнецов назвал главную мотивацию для себя в СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что игра в России — это возможность перезагрузиться, и назвал главную мотивацию для себя в армейском клубе.

«Начинаю ли я в России жизнь с чистого листа? Да, такая возможность есть, чтобы перезагрузиться и получать удовольствие от хоккея.

Главная мотивация — выигрыш Кубка Гагарина. Я никогда не гнался за личными результатами, самое главное для меня, чтобы выигрывала команда», — цитирует Кузнецова СКА.

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.