«У «Авангарда» возникли пертурбации в команде». Абросимов — о поражении от «Локомотива»

Защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов рассказал о причинах поражения «Авангарда» от «Локомотива» (3-4) в плей-офф прошлого сезона. Игрок обороны провёл за омский клуб шесть матчей в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

— В чём так хорош оказался соперник?

– У нас возникли пертурбации в команде, но не сказал бы, что это сильно повлияло. Сменился тренер, времени на раскачку не было. Может, просто «Локомотив» был сильнее, может, им в каких-то моментах чуть больше повезло.

– Замена главного тренера Михаила Кравца на Сергея Звягина вас как-то взбодрила?

– Да, это взбодрило. Но нельзя говорить, что до смены тренера мы пали духом. С 1-3 в счёте мы довели серию до седьмого матча. Смена тренера дала нам эмоции, а мы сами знали, что отступать нам некуда. Жаль, что проиграли в седьмой игре, — цитирует Абросимова «БИЗНЕС Online».

29-летний Абросимов в прошедшем регулярном чемпионате провёл за «Авангард» 40 встреч, забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи, набрав пять баллов за результативность. В плей-офф принял участие в шести матчах, очков не набрал.