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Обладатель Кубка Стэнли высказался против приглашения словаков из КХЛ в сборную

Обладатель Кубка Стэнли высказался против приглашения словаков из КХЛ в сборную
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Обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира Михал Гандзуш высказался против приглашения словаков из Континентальной хоккейной лиги в национальную команду.

«Я чувствую, что хоккеисты, которые играют в Континентальной хоккейной лиге, не могут представлять нашу страну после того, что произошло и продолжает происходить на Украине», — приводит слова Гандзуша Pravda.sk.

Напомним, 2 августа по итогам голосования клубов словацкой лиги было принято решение о том, что словацкие игроки, выступающие в Континентальной хоккейной лиге, могут быть вызваны в национальную команду страны. В конце августа 2024 года сборная Словакии сыграет в олимпийской квалификации на Игры 2026 года, где встретится с командами Австрии, Венгрии и Казахстана.

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