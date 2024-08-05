«Я весь год пил таблетки, ставил уколы». Кузнецов — о проблемах со здоровьем в сезоне

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о проблемах со здоровьем по ходу минувшего сезона в Национальной хоккейной лиге.

— Были определённые проблемы со здоровьем, которые тебе мешали.

— Был ревматоидный артрит, я весь год пил таблетки, ставил уколы. Потом перестал их пить, стало хорошо, у меня живот исчез, ничего не болело. Три месяца ничего не принимаю и чувствую себя великолепно, бегаю, качаюсь в зале. А тогда были сумасшедшие ограничения.

До этого вообще год не могли понять, почему я не могу спать — получалось только по два часа в сутки. Я не из тех, кто жалуется, но приходилось, а мне никто особо не верил. Генеральный менеджер вообще не знал, что я весь год мучился, — цитирует Кузнецова «Известия».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.