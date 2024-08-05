Словацкий экс-форвард «Спартака»: не можем себе позволить не брать в сборную ребят из КХЛ

Словацкий бывший нападающий «Спартака» Бранко Радивоевич выступил за приглашение хоккеистов его страны, играющих в КХЛ, в национальную команду.

«Это работа для ребят. Мы маленькая страна и не можем себе позволить не брать в сборную ребят из КХЛ. Это не их спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), они не пошли поддерживать Путина», — приводит слова Радивоевича Pravda.sk.

Напомним, 2 августа по итогам голосования клубов словацкой лиги было принято решение о том, что словацкие игроки, выступающие в Континентальной хоккейной лиге, могут быть вызваны в национальную команду страны. В конце августа 2024 года сборная Словакии сыграет в олимпийской квалификации на Игры 2026 года, где встретится с командами Австрии, Венгрии и Казахстана.