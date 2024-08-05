«Это моё желание и ещё одного человека». Кузнецов — о возможном приходе Орлова в СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов выразил желание играть вместе с защитником «Каролины Харрикейнз» Дмитрием Орловым за армейский клуб в будущем.

— Вы практически всю карьеру с Дмитрием Орловым вместе провели. Как он тебя проводил из «Каролины»?

— Я думаю, недолго осталось. Думаю, на следующий год воссоединимся (смеётся). Это шутка. С Димой всегда приятно, мы хорошо общаемся. Он знает настоящего Женю Кузнецова, который есть на самом деле. Он один из немногих, с кем я могу поделиться. Мы на связи постоянно. В России уже с ним виделись, он улетел. Поэтому будет скучно немножко. Мы хорошие друзья.

— Благо у тебя четырёхлетний контракт со СКА, за этот срок Дима вполне может вернуться в нашу лигу.

— Через год, надеюсь. Это моё желание и ещё одного человека (смеётся), — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.