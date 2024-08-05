Обладатель Кубка Стэнли Стивен Кэмпфер пополнил состав «Трактора»

35-летний американский защитник Стивен Кэмпфер подписал контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

В 2007 году был выбран на драфте НХЛ под 93-м номером клубом «Анахайм Дакс». За «уток» защитник не сыграл, а права на него были обменяны в «Бостон Брюинз», где в сезоне-2010/2011 Кэмпфер дебютировал в НХЛ. В первом сезоне хоккеист провёл 38 матчей, набрал 10 (5+5) баллов за результативность и стал обладателем Кубка Стэнли.

В дальнейшей карьере в НХЛ Стивен также выступал за «Миннесоту Уайлд», «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», сыграв в общей сложности 234 матча и записав в актив 40 (16+24) очков.

С 2022 по 2024 год выступал в АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс» и «Тусон Роудраннерс». За два сезона в этих клубах провел 109 игр и набрал 53 (9+44) очка.