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В «Тракторе» оценили подписание контракта со Стивеном Кэмпфером

В «Тракторе» оценили подписание контракта со Стивеном Кэмпфером
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с защитником Стивеном Кэмпфером.

«Подписанием годичного контракта со Стивеном Кэмпфером мы закрываем нашу четвёртую легионерскую позицию. Хочется поблагодарить защитника и его сторону за очень профессиональное ведение переговоров, в ходе которых «Трактору» удалось выиграть конкуренцию у нескольких клубов КХЛ. Имя Стивена хорошо известно в России. Два года назад он провёл блестящий сезон в «Ак Барсе» и зарекомендовал себя как настоящий лидер, способный взять в свои руки большинство. Кэмпфер — опытный игрок обороны с хорошим броском, способный сыграть жёстко и повести команду за собой в нужный момент. Приветствуем Стивена в Челябинске!» — приводит слова Волкова пресс-служба «Трактора».

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