Абросимов: все мои казанские годы говорили, что у «Ак Барса» скучный хоккей

Защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов оценил стиль игры казанского «Ак Барса» при главном тренере Зинэтуле Билялетдинове.

— Согласны, что хоккей Зинэтулы Билялетдинова оборонительный?

— Всегда так говорили. Но не сказал бы, что мы в «Ак Барсе» уходили в глухую оборону, выстраивали стены у своих ворот и вообще не атаковали. Например, мы с шайбой, а соперник прессингует. Без обороны в таком случае ты не проведёшь хорошую атаку. Если соперник давит, то мы сыграли в обороне и побежали в контратаку. Его хоккей давал свои плоды: не зря у Билялетдинова столько кубков и больших побед.

— Часто приходилось выслушивать, что вы играете в скучный хоккей?

— Все мои казанские годы все так говорили, но я не обращал на это внимания. Я должен выходить и выполнять тренерские установки. Я же не буду говорить: «Оборонительный хоккей — это не моё, я не буду играть в защите». Весь фронт работы мы должны выполнять, — цитирует Абросимова «БИЗНЕС Online».

29-летний Абросимов в прошедшем регулярном чемпионате провёл за «Авангард» 40 встреч, забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи, набрав пять баллов за результативность. В плей-офф принял участие в шести матчах, очков не набрал.