«Наши с клубом позиции были разными». Голкипер Мурашов — об уходе из «Локомотива»

Голкипер Сергей Мурашов рассказал о причинах ухода из ярославского «Локомотива». Напомним, в конце июля 2024 года вратарь подписал трёхлетний контракт новичка с «Питтсбург Пингвинз».

— То, что я испугался конкуренции, звучит немного странно. Как будто бы в «Питтсбурге» её не будет? Она есть везде, я её никогда не боялся. Не могу сказать, что «Локомотив» не оставил мне выбора, он у меня был. Не хочу сейчас говорить, что «Локомотив» виноват. Я не уезжаю с обидой, я понимал позицию клуба, как они видят следующий сезон, как я мог бы выглядеть в этой концепции. Посчитал, что мне будет лучше уехать. Но никаких обид, к «Локомотиву» у меня только хорошее отношение. Следующий сезон покажет, принял я правильное решение или нет.

— Правильно ли я понимаю, что когда Алексей Мельничук получил новый контракт, то вы задумались о том, что на вас не рассчитывают?

— Я так не думал, мы обсуждали эту тему с тренерами. Я не отталкивался от того, что вокруг меня, от контрактов других вратарей. Тут скорее я анализировал свою ситуацию и принимал решение из того, что будет лучше для меня.

— Вы не видели заинтересованности, внимания, желания вас сохранить?

— Скажу так: была моя позиция, что я хочу, и была позиция клуба. И наши позиции были разными. У каждого своя правда, — приводит слова Мурашова Sport24.

20-летний Мурашов был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. В прошедшем сезоне он провёл в КХЛ шесть матчей, в которых одержал три победы, одна из них «сухая». Также в составе молодёжной команды железнодорожников Мурашов стал финалистом Кубка Харламова — 2024.

Мурашов был назван «Лучшим вратарём» МХЛ в сезоне-2022/2023, установив рекорды карьеры в МХЛ по победам (24), среднему показателю пропущенных голов (1,53), проценту отражённых бросков (0,948) и «сухим» матчам (11).