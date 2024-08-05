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Кузнецов: много близких мне людей ждут, чтобы я облажался — это самое предательское

Кузнецов: много близких мне людей ждут, чтобы я облажался — это самое предательское
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о ситуации, которая мотивирует его на хорошую игру в новом сезоне.

«Много людей, особенно близких мне людей, ждут, чтобы я облажался. У меня никогда не было мотивации лично себе доказать, что я лучший. Но сейчас есть мотивация доказать им. Такая ситуация — это самое предательское, когда люди мечтают о моей неудаче. Но это прикольно — затягивает, мотивирует. В хоккей-то я не разучился играть. Это самое главное», — приводит слова Кузнецова «Известия».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

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