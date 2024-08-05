Барабанов: были варианты в Северной Америке, но не устраивала роль в команде

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов прокомментировал тренировки в казанском клубе и рассказал, почему решил покинуть Северную Америку.
– Как вам предсезонка после возвращения из Америки?
– Немного непривычно. Последние четыре года готовился сам. Там три дня работаешь в лагере, а затем сразу игры. Тут двухразовые тренировки, всё тело болит. Ничего, скоро втянемся.
– Что определило ваш переход в «Ак Барс»?
– Мне позвонил главный тренер. Я уже работал с Анваром Рафаиловичем. Тут отличный город, а клуб всегда борется за самые высокие места. Это и стало определяющим фактором.
– У вас были варианты в Северной Америке?
– Да, были. Но там не совсем устраивала роль в команде, — цитирует Барабанова пресс-служба «Ак Барса».
Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».