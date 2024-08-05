Яруллин — о Кузнецове: СКА каждое межсезонье шумит, «Ак Барс» это не пугает

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

– Следили за тем, как соперники усиливаются в это межсезонье? Кузнецов перешёл в СКА, например.

– Ничего удивительного, СКА в каждое межсезонье шумит. Нас это не пугает, — приводит слова Яруллина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.