Роман Ротенберг оценил вероятность приглашения Валерия Ничушкина в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил вероятность приглашения российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в армейский клуб.

— Вы уже протянули руку помощи Кузнецову. А если из НХЛ выставят Валерия Ничушкина, вам будет интересен этот игрок?

— Я разговаривал с Ничушкиным. Мы с ним в очень хороших отношениях, ещё весной с ним беседовали. Окажется ли он в СКА? Поживём — увидим. Всё возможно.

Но на сегодняшний день, насколько понимаю со слов самого Ничушкина, он остаётся в НХЛ. На него в «Колорадо» рассчитывают, несмотря на все его проблемы. И он сам хочет там играть. Это сильнейший игрок плей-офф, обладатель Кубка Стэнли. Мы все понимаем, кто такой Ничушкин. Уверен, что любой клуб НХЛ заберёт Валерия. Это сильный хоккеист при игре на пятачке. А ведь оттуда приходят голы, это ключевой компонент, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, по ходу завершившегося плей-офф НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Этот плей-офф стал уже вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам.