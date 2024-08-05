Гатиятулин: суперскоростной хоккей «Ак Барса»? Не имею никакого отношения к этим словам

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, в какой хоккей будет играть казанский клуб при его руководстве.

– В какой хоккей будет играть команда в следующем сезоне? Много говорится о скоростном хоккее.

– Суперскоростной хоккей? Я к этим словам не имею никакого отношения. Мы хотим играть активно, считаю, мы должны при давлении и позиционной атаке своей активностью заставлять соперника ошибаться. Всё это будет прорабатываться на тренировках. Может быть, по ходу сезона будет накапливаться усталость, но мы доносим до ребят, чтобы они могли перестраиваться. Повторюсь, будем стараться играть активно, – приводит слова Гатиятулина «БИЗНЕС Online».

48-летний Гатиятулин работал тренером в «Тракторе» (2015-2016), СКА (2018-2020), молодёжной (2015) и основной сборных России (2018-2020). Главным тренером в «Белых Медведях» (2011-2015), «Тракторе» (2016-2018, 2020-2023). Тренерские достижения: бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2022), бронзовый призёр ЧМ (2019), бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2014, 2015), серебряный призёр МЧМ (2015).

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина.