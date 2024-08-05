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ЦСКА назвал имена 34 хоккеистов, которые примут участие на сборах в Минске

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Ильей Воробьёвым взял на сборы 34 хоккеиста, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Вратари: Иван Просветов, Дмитрий Гамзин, Всеволод Скотников, Пётр Андреянов;

Защитники: Артём Барабоша, Фредрик Классон, Николай Макаров, Никита Нестеров (капитан команды), Никита Охотюк, Владислав Провольнев, Иван Рогов, Дмитрий Саморуков, Никита Седов, Колби Уильямс, Матвей Шуравин, Кристиан Ярош.

Нападающие: Виталий Абрамов, Егор Афанасьев, Денис Гурьянов, Кирилл Долженков, Иван Дроздов, Василий Дронык, Руслан Исхаков, Владислав Каменев, Павел Карнаухов, Олег Майстренко, Максим Мамин, Тахир Мингачёв, Константин Окулов, Прохор Полтапов, Никита Рожков, Егор Соловьёв, Максим Соркин, Иван Янченко.

В заключительный день сборов, 19 августа ЦСКА проведёт контрольный матч с минским «Динамо». Начало в 12:00 мск.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги ЦСКА завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Сергея Фёдорова набрала 76 очков за 68 игр. В первом раунде плей-офф армейцы проиграли ярославскому «Локомотиву» — 1-4. В межсезонье команду возглавил Илья Воробьёв.