Главный тренер ЦСКА Воробьёв: у нас будут серьёзные изменения в тактике

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв перед стартом сборов в Минске определил характер поставленных на этот этап целей и рассказал об изменениях команды в тактическом плане.

– Мы берём с собой шесть пятёрок, посмотрим молодых ребят, опробуем разные сочетания в составе. По сравнению с прошлым годом у нас будут серьёзные изменения в тактике. Поэтому день за днём показываем ребятам видео по различным компонентам игры: по действиям в атаке, обороне, в средней зоне. Словом, будем многое менять.

– За предстоящие две недели сборов в Минске что предстоит сделать?

– Все ребята пришли в очень хорошей форме. Но нам предстоит добрать форму и принять скорости, которые мы хотим, и освоить все те тактические вещи, которые я назвал. Те, кто играл в ЦСКА долго, должны перезагрузиться в тактическом плане. Это очень важно для нас, — цитирует Воробьёва пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ЦСКА является многократным чемпионом страны и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Первый матч в новом сезоне армейцы проведут со «Спартаком» 5 сентября.