«Действительно уникальный защитник». Помощник генменеджера «Каролины» — о Никишине

Помощник генерального менеджера «Каролины Харрикейнз» Даррен Йорк оценил игру защитника СКА Александра Никишина.

«Никишин способен творить сам по себе, способен делать других лучше, и он один из тех хоккеистов, против которых сложнее всего играть. Это действительно уникальный защитник», — цитирует Йорка официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Никишин был выбран «Каролиной» под общим 69-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

В прошедшем регулярном чемпионате Никишин провёл 67 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 39 результативных передач, набрав в общей сложности 56 очков и заработав показатель полезности «+32».

В розыгрыше Кубка Гагарина он провёл пять встреч, забросил одну шайбу и завершил сезон с показателем полезности «+3». В первом раунде плей-офф с «Торпедо» защитник получил травму и не принял участия в следующей серии с «Автомобилистом».