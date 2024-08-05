Вячеслав Быков: как Кузнецов мог вернуться в «Трактор», который его «сдал» в своё время?

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА, а не в челябинский «Трактор» — его родной клуб.

«Трактор» передал на него права, и неважно, сколько лет назад это было. Сейчас это дело принципа. Как он мог вернуться в тот клуб, который его «сдал» в своё время и наверняка без его согласия? Необязательно спрашивать об этом игрока, но важен сам принцип — «Трактор» его «продал». Клубы имеют на это право в связи с регламентом. Просто болельщикам тоже необходимо интересоваться и быть в курсе событий, чтобы не нагнетать негатив. А игрок в соответствии со своей ситуацией и полученной информацией принял осознанное решение, которое ему больше подходит.

В любом случае от возвращения Евгения в КХЛ интерес болельщиков только вырастет. Также молодёжь сможет воочию наблюдать за игрой мастера и перенимать его опыт. Добро пожаловать на Родину, Евгений!» — цитирует Быкова «РБ Спорт».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.