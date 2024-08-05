Генменеджер «Ак Барса»: разговаривали с Кузнецовым, приняли решение, что пойдём без него

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что казанский клуб вёл переговоры с нападающий Евгением Кузнецовым, но решил отказаться от приглашения хоккеиста.

«Да, действительно, мы разговаривали и с тренером, и с Кузнецовым в том числе. Потом приняли решение, что пойдём без него. Диалог положительно выстраивался, он не против был, но есть потолок, в котором мы работаем», — приводит слова Валиуллина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.