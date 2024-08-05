Щитов — о «Сочи»: может, ближе к сезону появятся хорошие игроки, которые не подойдут СКА

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от игры «Сочи» в новом сезоне и оценил, может ли команда покинуть лигу из-за плохих результатов.

«Большие надежды связываю с назначением Зубова главным тренером команды. Понятно, что не было громких трансферов, но, мне кажется, он может научить игроков чему-то новому.

Бюджета там нет, но своим опытом он способен повлиять на хоккеистов, чтобы они начали прогрессировать. Он поможет вывести «Сочи» на новый уровень, чтобы команда попала в плей-офф.

Может ли из-за плохих результатов клуб покинуть КХЛ в будущем? Сочи — олимпийский город с инфраструктурой, спортивными объектами, поэтому болельщики любят спорт, из других городов приезжают болеть за свои команды. Может быть, ближе к сезону появятся хорошие игроки, которые, например, не подойдут СКА. Поэтому клуб «Сочи» обязан быть в КХЛ», — сказал Щитов в интервью Legalbet.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «леопарды» заняли 10-е место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф. В начале июня южане огласили новый тренерский штаб на предстоящий сезон. Главным тренером стал известный специалист Сергей Зубов.