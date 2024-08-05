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Стал известен тренерский штаб сборной Казахстана на Кубок президента

Стал известен тренерский штаб сборной Казахстана на Кубок президента
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В рамках подготовки к финальному раунду олимпийской квалификации с 14 по 18 августа сборная Казахстана примет участие в Кубке президента Республики Казахстан. Соперниками команды станут клубы КХЛ: «Барыс», «Лада» и «Амур». Определён следующий тренерский штаб на турнир:

Главный тренер — Олег Болякин;
Тренеры: Георгий Верещагин, Талгат Жайлауов, Павел Бессонов;
Генеральный менеджер — Александр Корешков.

Напомним, матчи финальной предолимпийской квалификации пройдут с 29 августа по 1 сентября в Братиславе, Словакия.

Отметим, что команда Казахстана завершила групповой этап чемпионата мира — 2024 с шестью очками и гарантировала себе место в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон. Сборная заняла шестое место в группе В, одержав две победы — над командами Франции и Польши.

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