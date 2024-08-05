«Миннесота» готова подписать Лайне, но в клубе хотят узнать его психологическое состояние

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне, ранее изъявивший желание сменить команду, входит в сферу интересов «Миннесоты». «Уайлд» готовы подписать игрока, но для начала генеральный менеджер Билл Герин хочет поговорить с игроком, чтобы узнать его психологическое и физическое состояние. Об этом сообщает The Athletic.

Также Герин хочет узнать, заинтересован ли 26-летний финский хоккеист в игре за «Миннесоту». Напомним, сам Лайне объявил «Коламбусу» о желании сменить команду. Недавно спортсмен вернулся из Программы помощи игрокам НХЛ, что и вызвало трудности в оформлении его возможного перехода. Лайне не имел возможности общения с другими клубами в период реабилитации.

У Лайне осталось ещё два сезона по контракту с годовой зарплатой в € 8,7 млн.