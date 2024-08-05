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«Всегда приятно возвращаться домой». Яруллин — об изменениях в «Ак Барсе»

«Всегда приятно возвращаться домой». Яруллин — об изменениях в «Ак Барсе»
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Российский хоккеист Альберт Яруллин рассказал, что «Ак Барс» практически никак не изменился за время его отсутствия.

«Изменился ли «Ак Барс» за то время, что меня не было? Как будто и не уезжал (улыбается). Разве что эмблема новая стала, какие-то другие декоративные моменты. Всегда приятно возвращаться домой, надевать родные зелёные цвета», — приводит слова Яруллина KHL.ru.

Напомним, Яруллин провёл три сезона в челябинском «Тракторе» и в предстоящем сезоне вернётся в свой родной клуб КХЛ. Хоккеист является воспитанником казанской школы хоккея и дебютировал в КХЛ именно в «Ак Барсе», в сезоне-2011/2012.

В минувшем сезоне он заработал 21 очко в 63 матчах, забросив шесть шайб и отдав 15 голевых передач.

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