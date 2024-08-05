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Форвард «Коламбуса» Чинахов рассказал, почему не следил за своим выбором на драфте НХЛ

Форвард «Коламбуса» Чинахов рассказал, почему не следил за своим выбором на драфте НХЛ
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Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов вспомнил свой драфт НХЛ, прошедший в 2020 году. «Блю Джекетс» выбрали россиянина в первом раунде под 21-м номером.

— Стало ли сюрпризом, что «Коламбус» выбрал тебя под 21-м номером?
— Да, мы ожидали, что пойдём под 31-м, это последний номер в первом раунде. Мне звонят в пять ночи и говорят: «Мы тебя выбрали». Я спрашиваю: «Кто это?». Мне отвечают, что «Коламбус».

— Ты не следил?
— Нет, я спал. У нас утром была тренировка. И то меня разбудили, мне нужно было одеться, так как на драфте все звонят в костюмах (смеётся), а я просто надел красную футболку. Мне позвонили по видео и поздравили.

То, что выбрал «Коламбус», мне без разницы. Главное, что выбирает команда НХЛ, и это уже круто. Тем более в городе мне всё нравится, — сказал Чинахов в видео на YouTube-канале «Лёд».

В минувшем сезоне 23-летний Чинахов в 53 матчах за «Коламбус» набрал 29 (16+13) очков. Это на два очка больше, чем за два его предыдущих сезона в НХЛ, вместе взятых.

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