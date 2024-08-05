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Яруллин прокомментировал слухи о его капитанстве в «Ак Барсе»

Яруллин прокомментировал слухи о его капитанстве в «Ак Барсе»
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Российский хоккеист, защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин заявил, что его назначение на должность капитана — это пока что неподтверждённая информация.

«Хорошие интенсивные тренировки, потому что все готовились и ждали начала сборов. Особо не разгуляешься – несколько тренировочных дней, контрольные матчи и затем уже старт сезона. Акцентируем внимание на многом: объём катания, скорость, тактические моменты. Чуть более длинный отпуск – плюс или минус для игроков? Посмотрим в сезоне. В целом лучше чуть дольше побыть с семьями, потому что в сезоне мы практически не видим родных. Ну и в такой ситуации надо готовиться к сборам самостоятельно. Меня назвали капитаном? Не слушайте (улыбается). Пока не знаю, как это будет решаться, как скажут – так и будет», — приводит слова Яруллина KHL.ru.

Напомним, Яруллин перешёл обратно в казанский клуб после трёх сезонов в челябинском «Тракторе» и ранее сравнивал переход с возвращением домой.

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