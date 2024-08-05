Расторгший контракт с «Динамо» Чернышов перешёл в клуб лиги Онтарио «Сагино Спирит»

Клуб хоккейной лиги Онтарио «Сагино Спирит» на своём официальном сайте объявил о переходе российского нападающего Игоря Чернышова.

«Это чрезвычайно волнующий день для нашей команды и её болельщиков. У Игоря есть возможность немедленно повлиять на наш состав. Много наших игроков вышли на новый уровень после прошлогоднего чемпионского забега, но наши вернувшиеся игроки, как и переход Игоря, воодушевляют нас перед новым сезоном. Я рад приветствовать семью Чернышовых», — приводит слова генерального менеджера команды Дэйва Дринкилла пресс-служба «Сагино Спирит».

Напомним, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона Чернышов провёл 34 матча, забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, набрав четыре очка. В плей-офф сыграл 10 встреч и не смог отметиться результативными действиями.