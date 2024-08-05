18-летний россиянин Чернышов прокомментировал переход в команду из лиги Онтарио

18-летний российский нападающий Игорь Чернышов прокомментировал переход в клуб хоккейной лиги Онтарио «Сагино Спирит». О сделке стало известно сегодня, 5 августа.

«Я очень рад присоединиться к «Сагино Спирит» и хочу помочь команде выиграть чемпионат Онтарио в этом сезоне. С нетерпением жду встречи со всеми и продолжения своего развития с этой талантливой командой», — приводит слова Чернышова пресс-служба «Сагино Спирит» на официальном сайте.

В конце июля Чернышов расторг контракт с московским «Динамо». На прошедшем драфте НХЛ россиянина выбрал «Сан-Хосе», а «Сагино» выбрал Чернышова на драфте CHL под общим 56-м номером. В 34 матчах прошлого сезона КХЛ у Чернышова 4 (3+1) очка. Ранее он расторг контракт с «Динамо», но права на него в КХЛ остались у московского клуба.