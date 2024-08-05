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В «Ак Барсе» объяснили, почему расстались с Войновым и Шипачёвым

В «Ак Барсе» объяснили, почему расстались с Войновым и Шипачёвым
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что уход Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова связан со сменой тренерского штаба.

«Когда ты приобретаешь игроков, то договариваться легче, чем прощаться. Вадиму Шипачёву, Вячеславу Войнову, Евгению Свечникову желаем только удачи в карьере. Это топовые игроки по меркам КХЛ. Вадим и Вячеслав многое сделали для «Ак Барса», особенно в первый сезон. Но пришёл новый тренерский штаб, который немного видоизменил концепцию подхода к игрокам», — приводит слова Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, уход обоих игроков стал неожиданностью для болельщиков клуба и даже для самих игроков. Об этом в одном из интервью сообщал сам Шипачёв. Он провёл минувший сезон, записав на свой счёт 44 очка в 63 матчах. Шипачёв забросил 13 шайб и отдал 31 голевую передачу.

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