Чинахов объяснил, почему пропустил празднование победы «Авангарда» в Кубке Гагарина

Бывший нападающий «Авангарда» Егор Чинахов объяснил, почему его не было на праздновании победы команды в Кубке Гагарина в 2021 году.

«Ничего такого. Лёг спать перед последней игрой, которая завершила серию. Проснулся в 4-5 утра, трясёт. Температуру изменил, что-то около 38,7. Думаю, что делать? Нужно говорить или нет? Просто лежал час, но мне было плохо. Позвонил доктору, всё объяснил. Он сказал, что сейчас придут и сделают быстрый тест. Сделал, он положительный. Все праздновали, а я неделю в отеле сидел», — сказал Чинахов на YouTube-канале «Лёд».

23-летний Чинахов осенью 2021 года уехал в тренировочный лагерь «Блю Джекетс», сумев своей игрой закрепиться в составе «Коламбуса», за который и выступает до сих пор.