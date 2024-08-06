Назаров: в России начался футбольный сезон, но по хоккею люди соскучились гораздо больше

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что хоккей российский народ любит больше, чем футбол.

«В России всё спокойно, начинаются хоккейные сборы, с нетерпением ждём старта регулярного чемпионата КХЛ. Уже начался российский футбольный сезон, но по хоккею люди соскучились гораздо больше. Рейтинги лиги с каждым годом растут, а президент Российской Федерации, который сам прекрасно играет в хоккей, ещё сильнее популяризирует любимую всеми игру.

А вот в центре европейской демократии — в Великобритании — рейтинги нового премьер-министра идут вниз на фоне массовых беспорядков в стране. Видимо, демократия в их понимании не совсем работает. Народ, как говорят в таких случаях, не обманешь. Но главное, что мы знаем: победа в любом случае будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.