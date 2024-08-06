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Назаров: в России начался футбольный сезон, но по хоккею люди соскучились гораздо больше

Назаров: в России начался футбольный сезон, но по хоккею люди соскучились гораздо больше
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Известный тренер Андрей Назаров заявил, что хоккей российский народ любит больше, чем футбол.

«В России всё спокойно, начинаются хоккейные сборы, с нетерпением ждём старта регулярного чемпионата КХЛ. Уже начался российский футбольный сезон, но по хоккею люди соскучились гораздо больше. Рейтинги лиги с каждым годом растут, а президент Российской Федерации, который сам прекрасно играет в хоккей, ещё сильнее популяризирует любимую всеми игру.

А вот в центре европейской демократии — в Великобритании — рейтинги нового премьер-министра идут вниз на фоне массовых беспорядков в стране. Видимо, демократия в их понимании не совсем работает. Народ, как говорят в таких случаях, не обманешь. Но главное, что мы знаем: победа в любом случае будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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