Новичок «Ак Барса» Коршков заявил, что готов стать лидером в команде

Нападающий «Ак Барса» Егор Коршков рассказал, что готов стать лидером в команде и собирается доказывать это уже на предсезонных сборах.

«У всех отличный настрой, всегда приятно выходить из отпуска. Хороший рабочий режим, пока всего лишь первая неделя предсезонки, все ещё вливаемся, осваиваемся. В целом всё хорошо. Отпуск стал чуть длиннее, но все – профессионалы и начинают готовиться к сезону самостоятельно. Думаю, это отличный повод доказать, профессионал ли ты на деле. Сейчас выполняем тактические упражнения, в том числе в зоне обороны – отбор шайбы и другие компоненты игры. Готов ли я к тому, что на меня рассчитывают как на лидера? Конечно. Это не мешает, а, наоборот, подстёгивает. Хочется доказать, что так и есть», — приводит слова Коршкова пресс-служба КХЛ на официальном сайте.