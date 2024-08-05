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Игрок «Сочи» Тянулин сравнил предсезонный период за океаном с тем, что в КХЛ

Игрок «Сочи» Тянулин сравнил предсезонный период за океаном с тем, что в КХЛ
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Хоккеист «Сочи» Артур Тянулин заявил, что предсезонный период подготовки за океаном проходит ещё интенсивнее, чем в КХЛ.

«За океаном ещё меньше времени! Игроков собирают буквально за пару недель до чемпионата. Много людей претендует на место в составе, каждый должен прийти полностью готовым. Сразу начинаются игровые тренировки, через которые смотрят, кто заслуживает места в составе», — приводит слова Тянулина KHL.ru.

Напомним, Тянулин готовится провести свой третий сезон в «Сочи». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром в команде и продлил действие контракта с клубом ещё на два года.

В НХЛ Тянулин не играл, лишь выступал в ESHL, откуда пробиться выше сложно.

За минувший сезон ему удалось набрать 45 очков в 63 матчах. Он забросил 17 шайб и отдал 28 голевых передач.

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