Егор Бабенко рассказал, что для него значит переход в «Ак Барс»

Новичок «Ак Барса» Егор Бабенко отреагировал на переход в казанский клуб.

«Находимся в рабочем режиме – тренируемся, сплачиваемся. Понятны требования главного тренера к команде – с первых тренировок начали уделять внимание мелочам, работаем над этим. Моя роль в команде? Сезон покажет. «Ак Барс» — клуб с большими амбициями, для меня это шаг вперёд и хороший вызов, возможность проявить себя», — приводит слова Бабенко пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Минувший сезон 27-летний хоккеист отыграл в составе тольяттинской «Лады», которая вернулась в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). В 25 матчах регулярного чемпионата у него 7 (2+5) очков. В плей-офф Бабенко записал на свой счёт ещё 2 (2+0) очка в пяти матчах.