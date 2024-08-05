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«Чикаго» подписал контракт с хоккеистом, набравшим 82 очка за 68 матчей прошлого сезона

«Чикаго» подписал контракт с хоккеистом, набравшим 82 очка за 68 матчей прошлого сезона
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18-летний нападающий Марек Ванакер подписал трёхлетний контракт новичка с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго». Об этом сообщает пресс-служба «Блэкхоукс» на официальном сайте. Средняя зарплата хоккеиста составит $ 975 тыс.

Ванакер стал выбором «Чикаго» в первом раунде прошедшего драфта НХЛ. Его выбрали под общим 27-м номером. В минувшем сезоне на его счету 82 (36+46) очков в 68 матчах чемпионата юниорской лиги Онтарио. Он выступал за клуб «Брэнтфорд».

Минувший сезон «Чикаго» закончил без плей-офф. Клуб из Иллинойса занял последнее место в Центральном дивизионе Западной конференции, с отставанием от зоны плей-офф в 47 очков. В последний раз «Чикаго» играл в плей-офф в сезоне-2019/2020.

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