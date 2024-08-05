Артур Тянулин рассказал, кто из хоккеистов был его кумиром с детства

Игрок «Сочи» Артур Тянулин рассказал, что с детства любил смотреть за манерой игры Павла Дацюка.

— 13-й номер взяли в честь Дацюка?

— Да. Нам с родителями очень нравилась игра Дацюка. Помню, в 2003 или 2004 году приходили на матчи «Ак Барса», когда он ещё играл в Казани. У тёти, которая работала в РЖД, получилось заполучить клюшку с автографом Дацюка. Ей уже 20 лет, но она до сих пор хранится у меня, — приводит слова Тянулина пресс-служба КХЛ.

Напомним, Тянулин готовится провести свой третий сезон в «Сочи». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром в команде и продлил действие контракта с клубом ещё на два года.

За минувший сезон ему удалось набрать 45 очков в 63 матчах. Он забросил 17 шайб и отдал 28 голевых передач.