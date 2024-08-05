Экс-вратарь КХЛ: шведы взяли моду быть одинаковыми, мы развиваем разные качества

Бывший российский вратарь Андрей Гаврилов высказался о нынешней подготовке игроков своего амплуа.

«Например, мы объясняли ребятам, чтобы они искали короткий путь к шайбе. Чтобы уходили от роботизированных действий. Шведы восемь лет назад взяли в моду быть одинаковыми, отличались только формой. А мы стараемся развивать во вратарях разные качества, чтобы они умели давать интервью и делать шоу. Это часть игры.

Также мы показываем им нарезки действий легендарных вратарей от Бродёра до Прайса. За счёт таких голкиперов клубы продавали тысячи абонементов. Всё-равно ведь хоккеисты играют для зрителей. Результат никто не отменяет, но чтобы стать великим ты должен совмещать. У Бобровского, например, есть не только результат, но и шоу. В финале Кубка Стэнли он может и «мельницу» исполнить. Сергей ищет короткий путь к шайбе», — приводит слова Гаврилова Legalbet.