Нападающий НХЛ может продолжить карьеру в России

Нападающий НХЛ Самуэль Блэйз, возможно, продолжит карьеру в России. Его агент Иван Ботев заявил, что они ищут варианты в КХЛ, но пока конкретный клуб не был выбран.

— Правда ли, что Блэйз рассматривает КХЛ? Если да, то почему?

— Да, это правда, мы рассматриваем варианты трудоустройства в России. Обратились в несколько клубов лиги, но этот процесс требует определённого количества времени, поэтому пока конкретики нет, — приводит слова Ботева Metaratings.

Отметим, что Блэйз ранее никогда не играл в России. Ему 28 лет, он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2017/2018. За минувший сезон в составе клуба «Сент-Луис» он набрал семь очков в 53 матчах, забросив одну шайбу и сделав шесть голевых передач. В НХЛ он успел поиграть и в «Нью-Йорк Рейнджерс».