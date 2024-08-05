«Это прикольно». Российский вратарь — о драках между голкиперами в хоккее

Вратарь МХК «Авто» Иван Коляда рассказал, как относится к дракам между голкиперами в хоккее.

«Это шоу. Людям должно быть интересно приходить на хоккей. Я думаю, что ничего страшного не будет, если вратари один раз или несколько раз в сезоне вылетят друг против друга подраться. Или с полевым игроком захотят подраться, например. Это прикольно для зрелища, что неуклюжие и крупные голкиперы дерутся. С одной стороны, это смешно смотрится. Ничего плохого в этом нет», — приводит слова Коляды Legalbet.

Ивану Коляде 18 лет. Он является воспитанником петербургского «Динамо», а за «Авто» играет с августа 2023 года. В трёх матчах нынешнего сезона Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) он пропустил две шайбы при 92,3% отражённых бросков.