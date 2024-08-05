Агент бывшего нападающего «Рейнджерс» прокомментировал возможный переход игрока в КХЛ

Агент бывшего нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Самуэля Бле Иван Ботев оценил уровень хоккеиста, заявив, что он сможет претендовать на ведущие роли в КХЛ.

«Это парень, который, один раз попав в НХЛ, больше оттуда не уезжал. Бле зацепился за свой шанс и держал уровень. Да, у него были разные амплуа и роли в «Рейнджерс» и «Сент-Луисе», но в КХЛ он намерен показать себя во всей красе. Считаю, Сэмми способен выйти на более заметные роли, нежели в НХЛ, проявить своё мастерство и быть заметным, одним из ведущих игроков в КХЛ», — приводит слова Ботева Metaratings.ru.

Отметим, что за восемь сезонов, которые Бле провёл в клубах НХЛ, самым большим его показателем по очкам был сезон-2022/2023 в «Сент-Луисе», когда хоккеист набрал 20 очков в 31 матче. Ему удалось забросить девять шайб и сделать 11 голевых передач.