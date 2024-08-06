«На кон всё поставил». Евгений Кузнецов объяснил своё возвращение в КХЛ

Российский нападающий Евгений Кузнецов прокомментировал свой переход в санкт-петербургский СКА.

«В первую очередь я хотел, чтобы моя прабабушка, родители, жена и дети по‑настоящему видели, как я играю в хоккей, потому что в последние пару лет не удавалось их порадовать. Бывали моменты, когда я даже не хотел, чтобы они на игры приходили. Мне было некомфортно, чтобы мои дети видели, как у меня не получается. Я переживал из‑за этого. Сейчас я на кон всё поставил. Хочу, чтобы дети видели, как папа по‑настоящему может играть», — сказал Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, хоккеист вернулся из НХЛ, расторгнув контракт с «Каролиной Харрикейнз», и подписал четырёхлетний контракт со СКА. Он также заявил, что не планирует возвращаться в НХЛ.

Кузнецов веселит партнёров на тренировке «Каролины»: