Кузнецов рассказал, что помимо СКА и «Трактора» им интересовалась ещё одна команда

Российский нападающий Евгений Кузнецов рассказал, что помимо петербургского СКА и челябинского «Трактора» им интересовалась еще одна хоккейная команда, где он изначально хотел продолжить карьеру.

В начале июня уже приблизились разговоры, другая команда пыталась со мной переговорить, но поверхностно. Потом уже с Романом Борисовичем (Ротенбергом) созвонились и быстро всё решили.

Другая команда — «Трактор»? Нет, другой командой не «Трактор» был. Они подключились уже в конце. Там другая команда была, куда я хотел поначалу. Они пробивали почву, узнавали, а потом когда серьезно вопрос встал, тогда уже стали рассматривать другие варианты», — сказал Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, хоккеист вернулся из НХЛ, расторгнув контракт с «Каролиной Харрикейнз», и подписал четырёхлетний контракт со СКА. Он также заявил, что не планирует возвращаться в НХЛ.

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