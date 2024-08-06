Коньков: если СКА договорится с Орловым, в КХЛ будет большое зрелище

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил, как возможный переход российского защитника «Каролины Харрикейнз» Дмитрия Орлова в КХЛ может повлиять на лигу.

«Любому игроку, если у него есть возможность играть в НХЛ, надо играть там как можно дольше. Другое дело, что тебе могут предложить условия, от которых невозможно отказаться. СКА делает предложения действующим звёздам НХЛ. Так было с Ковальчуком и Дацюком. И эти люди принесли им победы.

У Орлова статус действующей звезды НХЛ. Если СКА удастся с ним договориться, в нашей лиге будет большое зрелище. Это отличное подспорье для молодёжи. Она будет видеть стандарт игры. Но я считаю, что, пока есть возможность, нужно выступать в НХЛ и конкурировать с лучшими хоккеистами», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

Орлов за 82 игры регулярного чемпионата НХЛ набрал 26 (6+20) очков. В плей-офф на счету россиянина 6 (2+4) очков в 11 матчах.

Напомним, ранее нападающий СКА Евгений Кузнецов выразил желание играть вместе с Дмитрием Орловым за армейский клуб в будущем.