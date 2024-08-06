Экс-нападающий сборной России Евгений Артюхин может провести бой в ММА

Бывший нападающий сборной России по хоккею Евгений Артюхин заявил, что готов рассмотреть предложения о проведения боя в ММА.

«Всё зависит от конкретного предложения. Если оно меня заинтересует, я готов подумать. Всё обсуждаемо», цитирует Артюхина MMA.Metaratings.ru.

Евгений за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге выступал за «Витязь», СКА, московское «Динамо», ЦСКА и другие клубы. За океаном Артюхин провёл суммарно 199 встреч за такие клубы как «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Анахайм Дакс», «Атланта Трэшерз».

Артюхин — силовой нападающий, который получил широкую популярность как один из самых ярких тафгаев в истории КХЛ.

Ранее Евгений Артюхин рассказал, что необходимо предпринять «Сочи», чтобы улучшить результаты в КХЛ.