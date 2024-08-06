«Сам не любил, когда мне на уши лапшу вешали». Кузнецов — о советах молодым хоккеистам

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, что не любит давать советы молодым хоккеистам, если они сами не попросят этого.

— В СКА к тебе могут обращаться за советом молодые, тот же Иван Демидов?

— Да. «Дядя Женя» меня назвал сразу, в первый день, я говорю ему: хорош уже. Я открытый человек. При этом советы я не любитель давать. Конечно, если что-то хоккейное спросит — подскажу. Но подходить к молодым и говорить им что-то — это для меня некомфортно. Сам не любил, когда мне на уши лапшу вешали. Правда, прошло десять лет, и я понял, что это всё было правдой. Осознание приходит намного позже. Не знаю, готов ли я что-то говорить молодым, чтобы они меня ненавидели ближайшие пару лет, а потом когда-то сказали: «Да, он правда красавчик», — приводят слова Кузнецова «Известия».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.