Светлов: Кузнецов — двойной раздражитель клубов КХЛ, его ждёт жёсткий сезон

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов поделился ожиданиями от игры нападающего СКА Евгения Кузнецова в новом сезоне КХЛ.

«Шансы на доминирование Кузнецова в КХЛ есть. Но нужно учесть, что КХЛ — своеобразная лига, с более жёсткой логистикой, чем в НХЛ. В частности, у нас в лиге — семь-восемь часовых поясов, а в НХЛ, я так понимаю, три-четыре. Разница!

Также нужно понимать, что для многих соперников в КХЛ СКА — особый раздражитель. На такие встречи команды специально собираются, а некоторые соперники играют от обороны, чего в НХЛ, наверное, не увидишь. А Кузнецов теперь, получается, — двойной раздражитель. Не удивлюсь, если многие команды будут с ним играть персонально, выводить из равновесия.

У меня нет сомнений, что Кузнецова в КХЛ ждёт жёсткий сезон. Если ментально и физически Евгений будет готов, то возвращение станет триумфальным», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.