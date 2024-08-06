Дамир Рыспаев оценил вероятность проведения боя с Евгением Артюхиным в ММА

Экс-хоккеист «Барыса» и сборной Казахстана Дамир Рыспаев высказался о возможном бое с бывшим нападающим сборной России Евгением Артюхиным.

«Бой с Артюхиным? Да нет, мне это неинтересно (смеётся). Спасибо, что помните про меня, но я сейчас занят другими делами. Деньги тут ни при чём. К такому событию надо готовиться, а у меня нет времени. Сообщите мне, когда определится дата его боя. Я обязательно посмотрю, и вообще передавайте ему пламенный привет от меня», – цитирует Рыспаева MMA.Metaratings.ru.

Отметим, что в 2015 году Рыспаев подрался с Артюхиным во время матча между «Барысом» и СКА. Артюхин — силовой нападающий, который получил широкую популярность как один из самых ярких тафгаев в истории КХЛ.