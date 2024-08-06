Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил трансферную политику «Трактора» в межсезонье

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал селекционную работу «Трактора» в нынешнее межсезонье.

«Про Алексея Липанова я мало что знаю, поскольку он ещё не успел заявить о себе в лиге. Время покажет, насколько он сумеет помочь команде. Дилан Сикура – потенциально сильный и интересный игрок. Он попал на драфт, играл в системе клубов НХЛ. Не все игроки в Америке могут проявить себя. Я считаю, что этот парень может себя показать. Есть пример Лукаша Седлака, у которого было не так много времени в НХЛ. Но в Челябинске он стал лидером команды. На прошлом чемпионате мира болельщики «Трактора» за ним следили.

Кадейкин и Светлаков в лиге давно, они уже примеряли награды. Они справятся с теми ролями, которые на них возложены. Кадейкин играл за сборную России, на одном из Кубков Первого канала он был капитаном команды. Андрей Светлаков выиграл три Кубка Гагарина. Чемпионский опыт есть, стандарты высочайшие. Его игра будет зависеть от того, насколько быстро он сможет адаптироваться в Челябинске и к требованиям главного тренера. Посмотрим, в каких сочетаниях сыграют ребята», – приводит слова Конькова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.