21-летний нападающий московского «Динамо» перешёл в «Сочи»

21-летний нападающий Андрей Никонов покидает московское «Динамо» в результате обмена с «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В сезоне-2019/2020 нападающий дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. В результате обмена с «Торпедо» игрок пополнил ряды бело-голубых летом 2021 года. Всего в КХЛ игрок провёл 102 матча и набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «-18».

Напомним, московское «Динамо» вылетело из прошлого розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию челябинскому «Трактору» с сухим счётом 0-4.

Самый быстрый гол в истории КХЛ

Ранее стало известно, что в результате обмена на денежную компенсацию голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов продолжит карьеру в «Адмирале».