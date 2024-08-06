Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

21-летний нападающий московского «Динамо» перешёл в «Сочи»

21-летний нападающий московского «Динамо» перешёл в «Сочи»
Комментарии

21-летний нападающий Андрей Никонов покидает московское «Динамо» в результате обмена с «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

В сезоне-2019/2020 нападающий дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. В результате обмена с «Торпедо» игрок пополнил ряды бело-голубых летом 2021 года. Всего в КХЛ игрок провёл 102 матча и набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «-18».

Напомним, московское «Динамо» вылетело из прошлого розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию челябинскому «Трактору» с сухим счётом 0-4.

Самый быстрый гол в истории КХЛ

Ранее стало известно, что в результате обмена на денежную компенсацию голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов продолжит карьеру в «Адмирале».

Материалы по теме
Официально
Голкипер Илья Коновалов перешёл из московского «Динамо» в «Адмирал»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android